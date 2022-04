Will Smith punito per lo schiaffo alla cerimonia degli Oscar: bandito dal premio per 10 anni

L’attore Will Smith paga caro lo schiaffo al comico Chris Rock sul palco degli Oscar. Oggi l’Academy ha comunicato la sua decisione dopo l’episodio avvenuto lo scorso 27 marzo: l’attore è stato bandito per 10 anni dal più importate premio per il cinema, ma anche da tutti gli eventi legati all’evento.

Una punizione molto severa, che non è stata ammorbidita dalla decisione di Will Smith, comunicata nei giorni scorsi, di dimettersi dall’Academy.

«Il 94° Oscar doveva essere una celebrazione dei tanti individui nella nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile l’anno scorso – scrive l’Academy in un comunicato – tuttavia quei momenti sono stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso che abbiamo visto esibire sul palco dal signor Smith».

Il Board ha però deciso di non revocare l’Oscar vinto dall’attore per il ruolo nel film “King Richard – Una famiglia vincente”.