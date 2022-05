Alla scoperta della “Luino di ieri” con il Cai Luino

Il 30 marzo di 138 anni fa veniva inaugurato il Grand Hotel Luino & Terminus, oggi conosciuto come Casa Branca. In quegli anni, proprio di fronte alla struttura, la stazione internazionale di Luino sfoggiava da poco la luminosa tettoia metallica. Stazione ed ex Grand Hotel animarono per qualche decennio un folgorante periodo turistico per la città. I fasti di quella belle époque rivivono in questa visita in esclusiva per il Cai all’ex Grand Hotel, ai suoi ospiti illustri e alle più recenti vicende di ampio respiro geografico e culturale, tra memorabilia e arredi d’epoca, tra Russia, Egitto e India.

In pochi passi attorno al Grand Hotel si svelano le tracce di duemila e più anni di storia. L’itinerario le ripercorrerà nello stretto giro di piazza Marconi, tra un’inedita Luino “archeologica” risalente all’età del ferro e, una dell’ “époque du fer”, ossia della stazione internazionale.

PROGRAMMA:

Guida culturale: Federico Crimi

Accompagnatore CAI Gianni – Antonella

Ore 15:00 ritrovo piazza Guglielmo Marconi 14

Ore 17:00 termine escursione

Per iscriversi: La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 2 maggio ore 9:00 a venerdì 6 maggio ore 18:00 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra

Alla visita culturale potranno partecipare anche i non iscritti al Cai. In caso di meteo moderatamente avverso la visita si effettuerà lo stesso