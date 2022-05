Ancora irraggiungibile il sito di Ats Insubria colpito da un attacco hacker

È ancora spento il portale di Ats Insubria colpito, la scorsa settimana, da un attacco hacker. Appena evidenziato il pericolo, il sito è stato scollegato così da limitare al massimo la possibilità di diffondere il virus anche ad altri siti collegati.

I tecnici informatici dell’Agenzia stanno analizzando, computer per computer, lo stato di diffusione virale. In particolare sono concentrati sull’attività di ripristino dei sistemi ad elevata priorità, tra i quali quello per la gestione dei provvedimenti correlati all’emergenza Covid.

A mano a mano che vengono ripuliti, vengono riattivati . Al momento, però, la rete è scollegata e il personale utilizza strumentazioni differenti per proseguire il lavoro. Gli uffici di servizio al territorio sono funzionanti e rispondono alle criticità e alle attività ordinarie. Si stima che quotidianamente si controlli una cinquantina di terminali.

Il ripristino del sito e della rete richiede, però, ancora del tempo, si parla di qualche settimana. Il lavoro è a ritmo continuo, anche nel weekend: l’intenzione è di arrivare a ripristinare almeno un paio di postazione per distretto nel minor tempo possibile.