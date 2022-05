Assegni per 22 studenti meritevoli della Liuc da Camera di Commercio in memoria di Renato Scapolan

Sono stati 22 gli studenti della Liuc premiati da Camera di Commercio di Varese quest’anno con borse di studio, periodi all’estero, stage in azienda e assegni di ricerca in memoria del compianto presidente Renato Scapolan. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta questo pomeriggio a Villa Jucker alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi, del presidente della Liuc Riccardo Comerio e del rettore Federico Visconti. In 10 anni Camera di Commercio ha elargito 650 mila euro di borse di studio e oltre 20 studenti ogni anno ne beneficiano.

Per Riccardo Comerio è un «riconoscimento non solo economico ma anche valoriale. In 30 anni questa università ha creato le basi per tante storie di successo che oggi abbiamo inserito in un libro». Per il rettore Federico Visconti «cambiare è il dovere dei nostri tempi. Lo dico in un Paese come l’Italia che fa fatica a cambiare. Abbiamo un nemico dichiarato che è la mediocrità».

Tra i 22 premiati hanno parlato Gianluca Marra, Ludovica Gonnella e Sara Ferro oltre a Jessica Bosisio, meritevole di un assegno di ricerca per il lavoro che sta svolgendo nella rilevazione della qualità della vita nei 138 comuni della provincia di Varese dopo la pandemia: «Questo progetto di ricerca intende tracciare un quadro della situazione della Provincia di Varese e della sua evoluzione a seguito dell’emergenza sanitaria, in particolare a livello comunale. Attraverso una fase desk e field, si avrà la possibilità di individuare quelli che sono i principali trend che evidenziano i cambiamenti in atto nella Provincia di Varese in un arco temporale pluriennale coinvolgendo residenti, studenti e operatori economici di vari settori industriali e servizi».

«Oggi più che mai – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Fabio Lunghi -, è urgente per il mondo delle imprese poter contare su un sistema di saperi diffuso e di alto livello. Occorre valorizzare competenze, merito, ricerca e concorrenza. Ecco perché. Come Camera di Commercio, sosteniamo lo studio universitario, mettendo un accento sull’importanza delle competenze trasversali quali la propensione al cambiamento, il problem solving e le capacità relazionali. In tale contesto, abbiamo garantito borse di studio, contributi per stage e per programmi di studio all’estero e un assegno di ricerca. Quest’ultimo va a un approfondimento che tocca un tema ad alto profilo quale l’attrattività territoriale nel post Covid-19. Un’analisi, sviluppata da una studiosa del gruppo di lavoro che fa capo alla professoressa Chiara Mauri, che pone l’accento su dati e prospettive del sistema socioeconomico e che troverà continuità nei prossimi mesi, per concludersi nel 2023».