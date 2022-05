Camera di Commercio di Varese organizza un seminario su “Export Interreg Transform”

Appuntamento per mercoledì 25 maggio alle Ville Ponti di Varese per il seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Varese dal titolo “Export e sostenibilità – Interreg Transform”.

Come si comunica il contenuto di sostenibilità di aziende e prodotti? Quali sono i mercati sui quali è già una necessità conclamata? Che costi comporta per una PMI?

Camera di Commercio di Varese organizza l’incontro finalizzato ad approfondire le definizioni e le cornici interpretative del mondo della sostenibilità. Saranno forniti strumenti per prendere le decisioni su processi, certificazioni e comunicazione. Verranno illustrati i modelli utilizzati e le buone pratiche, costruendo insieme ai partecipanti un percorso verso la trasformazione dell’impresa esportatrice in impresa sostenibile.

Partecipa all’incontro in programma.

Meno trasferte, molto lavoro da casa, digitale ovunque. Come cambiano gli strumenti operativi dell’Export manager dopo il covid?

Camera di Commercio di Varese organizza l’incontro finalizzato ad approfondire gli strumenti operativi a disposizione dell’Export Manager. Mappare e consigliare banche dati, app, servizi on-line indispensabili per traduzioni, presentazioni, ricerche e visure. Indicare le modalità per selezionare gli strumenti e mantenere aggiornata la propria cassetta degli attrezzi.

Partecipa all’incontro in programma.