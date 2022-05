Caronnese, un’ultima vittoria per realizzare il sogno playoff

Non è stato un anno normale per la Caronnese: dopo una prima parte di stagione negativa, conclusa in piena zona retrocessione, nel girone di ritorno la musica è completamente cambiata, tanto che a 90’ dalla fine del campionato i ragazzi di mister Manuel Scalise possono sognare i playoff.

Il Derthona quinto in classifica è distante solo due punti – e in caso di arrivo a pari punti i rossoblu hanno il favore degli scontri diretti – e per l’ultima giornata farà visita al Novara primo in classifica e già promosso in Serie C, che sfrutterà l’occasione per fare festa al “Piola”. Un passo falso dei leoni piemontesi e una vittoria della Caronnese al “Comunale” contro il Bra proietterebbe quindi i rossoblu alla post season, un traguardo impensabile fino a un mese fa.

L’allenatore Manuel Scalise anticipa così il match: «Indipendentemente da come andrà, resterà quanto fatto da questi ragazzi nel girone di ritorno. Ma vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi, completando l’opera domenica pomeriggio. Il Bra? Una squadra allestita negli ultimi anni per stare ai piani alti, ma vogliamo vincere e far sì che quella di domani sia la nostra terzultima partita».