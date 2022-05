Cyber Security e protezione della propria impresa in un corso della camera di commercio di Varese

Il tema della sicurezza informatica, come evidenziano anche recenti attacchi hacker, è sempre di più un elemento importante nella gestione aziendale: occorre analizzare la propria esposizione cyber e individuare gli strumenti di difesa più efficaci. Si tratta, insomma, di focalizzarsi sul cosa e come fare per prevenire un incidente di sicurezza informatica e come comportarsi nel caso si verifichi.

Per aiutare le pmi del nostro territorio a sviluppare un adeguato modello di sicurezza informatica, è a disposizione un nuovo servizio offerto dal Punto Impresa Digitale di Camera di Commercio.

Temi e contenuti che saranno esaminati in un webinar, aperto a imprese e professionisti, che si terrà lunedì 6 giugno, con inizio alle 10.30. Dopo i saluti introduttivi del presidente di Camera di Commercio Varese,

Fabio Lunghi, interverranno esperti di Dintec, dell’osservatorio Cybersecurity del CNR e di InfoCamere.

Durante la mattina sarà anche illustrato il Cyber Exposure Index, strumento di analisi della vulnerabilità

informatica messo a punto proprio da Infocamere.

La partecipazione è gratuita, iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it, sotto la voce “Eventi”.