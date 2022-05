Dopo due anni di stop, torna a Varese il torneo 101% Touch Varese

Una giornata di sport per farsi conoscere e per scendere di nuovo in campo nella loro città dopo lo stop dovuto alle restrizioni legate alla pandemia

I Black Devils, la squadra di Rugby Touch del Rugby Varese, possono finalmente tornare in campo nella loro città, con la quarta edizione del torneo 101% Touch Varese.

“Come tutte le realtà sportive del territorio e del Paese, a causa dello stop dovuto alla pandemia siamo stati costretti ad aspettare due anni per poter organizzare il nostro torneo – afferma Erica La Delfa, aiuto allenatrice della squadra – Non ci sembra vero di essere alle soglie di questo appuntamento e siamo orgogliosi di poter tornare a giocare nel nostro campo, invitando tutti i concittadini che lo desiderano a sostenerci e tifare Varese”.

E prosegue: “Quest’anno il 101% Touch non è più tappa di campionato, bensì un torneo promozionale, che serve, per l’appunto a far conoscere la squadra e la nostra realtà sportiva. Il nostro desiderio è quello che tutti possano giocare, per questo abbiamo voluto creare due squadre, che giocheranno entrambe per Varese”.

Le squadre totali partecipanti saranno 5. Il Torneo inizierà alle 13.30 e proseguirà fino alle 18.30 e per tutto il giorno la nuova Club House del Rugby Varese sarà aperta.

“Per noi è importante far sapere che ci siamo, ed è importante che la città di Varese, da sempre molto impegnata nell’ambito sportivo a più livelli, venga a scoprire il nostro mondo – conclude La Delfa – E quale miglior modo di conoscerci se non guardarci giocare?”