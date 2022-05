Festa per il primo compleanno della nuova sede dello Stendipanni di Azzate

Esattamente un anno lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio, inaugurava la sua nuova sede ampia e luminosa di via Raffaello 6. Un evento da ricordare con una festa, in programma sabato 28 maggio.

Per l’occasione lo Stendipanni farà orario continuato, dalle ore 9.30 alle 16 con un bel rinfresco in programma per le ore 12. Inoltre per tutta la giornata di sabato, chi passerà in negozio per partecipare alla festa riceverà un piccolo dono in segno di amicizia.

Sarà l’occasione per riscoprire e rilanciare la bella possibilità etica, ecologica e solidale di “comprare” abbigliamento, giochi, accessori e attrezzature per bambini di seconda mano, usati ma in ottimo stato, accuratamente selezionati dalle Mamme in cerchio e proposti allo Stendipanni, il cui ricavato è interamente utilizzato dall’associazione per progetti a sostegno della maternità, dei bambini e delle famiglie.