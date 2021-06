Inaugurato il nuovo Stendipanni, il mercatino delle Mamme in cerchio

In centro ad Azzate, al civico 6 di via Raffaello e affacciato sulla piazza dove giocano ogni giorno tanti bambini , c’è la nuova sede dello Stendipanni, il mercatino solidale di abbigliamento, giochi e attrezzature per bambini, usati ma in ottimo stato, promosso dalle Mamme in cerchio, associazione di solidarietà familiare.

Ampio e luminoso, lo Stendipanni può contare ora su 100 metri quadri di negozio offerti in comodato gratuito da Elena Ghiringhelli che con questo dono prezioso ha voluto così omaggiare la memoria della sorella Antonella, scomparsa lo scorso anno al termine di una lunga malattia.

Il nuovo Stendipanni è stato inaugurato nella mattinata di sabato 5 giugno dalle volontarie dell’associazione assieme ad alcune famiglie legate alle Mamme in Cerchio. Presenti anche la vicesindaco Simona Barbarito con altri assessori di maggioranza e consiglieri comunali d’opposizione.

Ora che lo Stendipanni ha una nuova sede, la casa storica di via Volta delle Mamme in cerchio potrà tornare ad ospitare iniziative ed incontri.

Per chi volesse sostenere le attività dell’associazione proponendo attrezzature o abiti usai per bambini, rimane invece attivo il magazzino di Daverio, in via Roma 55, unico spazio adibito al ritiro sempre e solo su appuntamento, telefonando al 348 664 6880.