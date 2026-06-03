Azzate piange Giancarlo Vettore, il custode della memoria locale
Il cordoglio dell'amministrazione comunale per l'uomo che ha digitalizzato il catasto teresiano e riscoperto l'archivio dei Bossi
Ci sono persone che, senza titoli accademici ma guidate da una passione incrollabile, riescono a diventare le fondamenta culturali di un intero territorio. Azzate oggi perde una di queste colonne: si è spento Giancarlo Vettore, l’uomo che tutti definivano lo storico del paese e della nobile famiglia Bossi, anche se lui, con la tipica umiltà dei grandi ricercatori, preferiva descriversi semplicemente come un appassionato di storia locale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità della Valbossa e in tutto il mondo culturale del Varesotto.
L’eredità che Vettore lascia a studiosi e concittadini è immensa e spazia dai documenti d’archivio alla rete. È stato l’anima e il fondatore di “Aciate – Gruppo ricerche storiche”, un’officina di memoria nata per non disperdere il passato del borgo. Grazie alla sua instancabile costanza, Vettore ha avuto il privilegio di consultare l’immenso e prezioso archivio della famiglia Bossi, un lavoro monumentale che vedrà presto la luce online sul sito internet dedicato all’albero genealogico e ai documenti della casata.
Ma le sue ricerche non si sono fermate ai confini del paese. Frequentatore assiduo e riconosciuto dell’Archivio di Stato di Varese, Vettore si era immerso nello studio dei beni immobili della nobiltà varesina. È qui che ha compiuto un’opera di pazienza certosina, intuendo la straordinaria ricchezza di dati racchiusa nei catastrini del Catasto Teresiano. Da quei faldoni ha estratto e catalogato tutti i proprietari di case e terreni alla data del 1759 delle tredici pievi che componevano l’attuale territorio della Provincia di Varese, consegnando alla storia una fotografia nitidissima del nostro passato economico e sociale.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato immediata commozione in paese, tanto che l’amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio: ” Con profonda tristezza apprendiamo che oggi ci ha lasciati Giancarlo Vettore, figura di riferimento insostituibile per la comunità azzatese. Autodidatta mosso da autentica passione, Giancarlo ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla valorizzazione della storia locale, divenendo a tutti gli effetti la memoria storica di Azzate. Grazie alla sua instancabile ricerca, condotta con rigore e umiltà, ha portato alla luce documenti, vicende e testimonianze che altrimenti sarebbero rimaste nell’oblio, restituendo alla comunità la consapevolezza delle proprie radici. È stato l’anima del gruppo storico Aciate e ha lasciato un’eredità preziosa nei suoi scritti e nelle sue ricerche, consultate ancora oggi da studiosi e appassionati. L’Amministrazione Comunale si stringe al dolore dei familiari e ringrazia Giancarlo per il dono che ha fatto ad Azzate: quello di non dimenticare chi siamo e da dove veniamo”.
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