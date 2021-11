Allo Stendipanni un regalo per Natale è anche per il pianeta

Un regalo giusto è sicuramente un regalo green: per questo lo Stendipanni, il mercatino delle Mamme in cerchio di Azzate propone di comprare qui i regali di Natale, scegliendo tra abbigliamento, giochi, libri, attrezzature e piccoli arredi per bambini usati, ma in ottimo stato.

Regali belli quindi, selezionati e confezionati con cura. Doni preziosi perché all’insegna del riuso e del riciclo e il cui ricavato sarà interamente devoluto in progetti a sostegno alla maternità, com’è nello stile delle Mamme in cerchio.

Lo Stendipanni è in via Raffaello 6, ad Azzate, in un negozio concesso in uso gratuito all’associazione che, grazie all’instancabile attività delle volontarie, è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato al mattino dalle ore 10 alle 12 e nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18.