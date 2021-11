Etico ed ecologico, il mercatino dello Stendipanni ha tutto per i bambini

I bambini più sono piccoli e più crescono velocemente. Per questo molti dei loro vestitini, giochi o attrezzature sono poco utilizzate quando è già ora di passare ad altre taglie, stimoli, competenze o necessità.

L’associazione Mamme in Cerchio di Azzate offre una seconda vita a questi oggetti con lo Stendipanni, il mercatino dell’usato capace di creare un circolo virtuoso che fa del bene tre volte.

Evita che oggetti e vestiti in buono stato diventino spazzatura, offre attrezzatura e corredini alle famiglie a prezzi simbolici e le cifre raccolte sono utilizzate su progetti a sostegno della maternità, com’è nello scopo dell’associazione.

Riuso e riciclo come scelta ecologica e di sostenibilità quindi, ma anche etica e sociale con lo Stendipanni, il mercatino solidale di Mamme in Cerchio gestito esclusivamente da volontari e aperto tutti i giorni ,da lunedì a sabato, nel nuovo negozio di via Raffaello 6.

Tra gli scaffali bene ordinati abbigliamento per ogni età, giochi, libri, accessori per la prima infanzia, casalinghi, biancheria per la casa, quadri, piccoli mobili e attrezzatura che, prima di essere esposta in negozio è stata scrupolosamente controllata e selezionata.

«Tutto quello che si trova al mercatino ci è stato donato da tante persone generose, attente all’ambiente e desiderose di dare una mano a chi è più in difficoltà – spiega con gratitudine Giuliana di Mamme in Cerchio – Sarebbe davvero bello se sempre più persone decidessero di “comprare” abbigliamento usato, un gioco riciclato, un libro già letto…. Lo Stendipanni non è una bella opportunità solo per le famiglie in difficoltà economiche, ma anche per chiunque creda nel riuso e nel riciclo come gesto etico e di responsabilità nei confronti del nostro pianeta».