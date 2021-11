Il mercatino dello Stendipanni in piazza, tra arredi, giochi e attrezzature per bambini

Sabato 13 novembre l’associazione Mamme in Cerchio porta in piazza a Daverio lo Stendipanni, il mercatino dell’usato capace di creare un circolo virtuoso per oggetti, attrezzature e anche mobili per bambini usati, ma in ottimo stato.

Dalle 10.30 alle 15 .30 al civico 55 di via Roma le volontarie esporranno a prezzi simbolici passeggini, trio, ovetti, lettini, seggiolini, box, dondolini, vaschette per il bagno, vasini, tricicli, monopattini e piccoli mobili per bambini. L’intero ricavato sarà utilizzato su progetti a sostegno della maternità, com’è nello scopo dell’associazione.

«Tutto quello che si trova al mercatino ci è stato donato da tante persone generose, attente all’ambiente e desiderose di dare una mano a chi è più in difficoltà – spiega con gratitudine Giuliana di Mamme in Cerchio – Sarebbe davvero bello se sempre più persone decidessero di “comprare” abbigliamento usato, un gioco riciclato, un libro già letto…. Lo Stendipanni non è una bella opportunità solo per le famiglie in difficoltà economiche, ma anche per chiunque creda nel riuso e nel riciclo come gesto etico e di responsabilità nei confronti del nostro pianeta».