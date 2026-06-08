Esterno Notte torna con 81 serate, gli ospiti e la sorpresa del nuovo palco a Varese

Trentanove edizioni, 81 serate, 20 comuni coinvolti. Esterno Notte torna ai Giardini Estensi di Varese e si allarga in provincia per un’estate quasi intera: si apre giovedì 11 giugno e si chiude il 30 agosto.

«Il primo anno si chiamava Effetto Notte ed era organizzata dal Comune insieme al Cinema Impero, ma la programmazione l’avevo fatta io»: Giulio Rossini, fondatore di Esterno Notte e consigliere di Filmstudio 90, che ancora oggi l’organizza, ricorda l’esordio del 1988 con precisione. L’anno dopo saltò tutto per i Mondiali di calcio, poi la rassegna ripartì con il nome attuale («un termine molto cinematografico» sottolinea) e da lì non si è più fermata. «Probabilmente la rassegna cinematografica estiva più longeva della Lombardia, o forse la seconda, perchè anche Bergamo ha una esperienza simile».

Quest’anno il programma conta 81 serate: 40 ai Giardini Estensi di Varese, 41 distribuite in venti Comuni della provincia. «Quasi tutte le sere in provincia ci sarà almeno una proiezione», ha spiegato Rossini durante la conferenza stampa tenuta proprio nell’arena dei Giardini.

Il programma: dai blockbuster ai film di Cannes

La rassegna apre giovedì 11 giugno con la commedia italiana Benvenuti in campagna di Giambattista Avellino, ultimo passaggio della rassegna Di terra e di cielo prima che Esterno Notte prenda il via a pieno regime. Da lì, il programma spazia senza timidezze: ci sono i titoli festivalieri — Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, Sentimental Value di Joachim Trier, Hamnet di Chloé Zhao, Amarga Navidad di Pedro Almodovar — ma anche i film che hanno dominato il botteghino, come Michael e Il diavolo veste Prada 2. E poi il vincitore dell’Oscar come miglior film, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson.

Spazio anche al cinema italiano: Gioia mia, Primavera, Il maestro, La grazia, e un documentario su Giulio Regeni, in programma il 22 giugno. «Ci sembrava una presa di posizione da fare – ha spiegato Gabriele Ciglia, presidente di Filmstudio 90 – dopo le polemiche sul mancato finanziamento del film».

Quattro titoli restano ancora a sorpresa, nel cartellone: sono film in uscita durante l’estate, probabilmente con qualche anteprima dell’autunno.

Cinema con ospiti

A Varese sono previste anche quattro serate con ospiti: si parte mercoledì 1° luglio con il regista Renato De Maria — nato a Varese, dove ha girato parte del film — che presenterà Franco Battiato – Il lungo viaggio, documentario sul musicista con riprese anche al Sacro Monte. Il 7 luglio sarà la volta dell’attore Gabriel Montesi, già ospite a dicembre al Cinema Nuovo, che accompagnerà Ammazzare stanca, storia di Antonio Zagari e delle infiltrazioni mafiose nel territorio varesino. Il 23 luglio arrivano le registe Valentina e Nicole Bertani con Le bambine, presentato a Locarno: un film di finzione a sfondo autobiografico, che racconta un episodio della loro infanzia nell’estate di metà anni Novanta. Chiude il 2 agosto Pierpaolo Capovilla, attore in Le città di pianura, il film che ha vinto otto David di Donatello. «Speriamo davvero che sia il film dell’estate – ha sottolineato Ciglia – Lo merita». Dopo la proiezione, serata al Livellanza «berremo l’ultima», ha detto citando il film, al Livellanza, il bar dei Giardini Estensi che offrirà il 20% di sconto a tutti gli spettatori che si presenteranno con il biglietto del film.

Le collaborazioni

Diverse le collaborazioni con realtà ed eventi diversi: oltre all’inizio in collaborazione con il festival “Di terra e di cielo”, la settimana del Varese Pride, mercoledì 17 giugno, Esterno Notte proietterà La più piccola in collaborazione con Arcigay. «È un film che non avevamo mai passato, presentato a Cannes l’anno scorso», ha spiegato Rossini. Racconta la storia di due ragazze lesbiche, di cui una di origine magrebina e la difficoltà di vivere liberamente la propria sessualità in un contesto culturale doppiamente vincolante.

Il 28 luglio, invece, appuntamento con il Museo Castiglioni per la proiezione di Lady Nazca – La signora delle linee.

Un palco tutto nuovo

L’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia, ha sottolineato la novità strutturale di quest’edizione: il nuovo palco installato ai Giardini Estensi, «Ampio e adatto a fare molto altro, oltre al cinema». Una struttura che durante l’estate ospiterà anche concerti, spettacoli teatrali e altri eventi, e che il Comune presenterà a breve in un calendario complessivo.

Infine, poichè il ministero della Cultura ha confermato la campagna Cinema Revolution i film italiani ed europei costeranno 3,50 euro. A Varese, Besozzo, Castiglione Olona e Laveno Mombello il biglietto intero è 6,50 euro (riduzioni a 5,00 e 4,00 euro per soci Arci, under 18, over 65 e soci under 25 di Filmstudio 90). In tutti gli altri comuni la proiezione è gratuita.

In caso di pioggia le proiezioni varesine saranno rinviate a data da destinarsi. La rassegna si chiude il 30 agosto. Programma e informazioni sono su www.filmstudio90.it e Instagram @filmstudio_90.