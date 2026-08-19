A Luvinate la mela è regina: dalle renette nascono le iconiche frittelle
La Pro Loco organizza agli inizi di ottobre l'appuntamento dedicato al frutto simbolo della stagione. E propone un dolce che da oltre trent'anni conquista grandi e piccini
Sagre e sapori del Varesotto è la rubrica di VareseNews dedicata alle feste popolari e ai piatti tipici che raccontano l’identità gastronomica del nostro territorio. Un viaggio tra tradizioni, storie e personaggi nato dalle segnalazioni dei lettori, che ci hanno scritto per condividere la sagra o il piatto simbolo della loro zona. Anche tu puoi segnalarci la sagra o il prodotto tipico del tuo paese: scrivicelo qui
A Luvinate la mela non è solo un frutto: è il filo conduttore di un’intera festa. La Festa della mela, in programma agli inizi di ottobre (il primo weekend del mese), è organizzata dalla Pro Loco di Luvinate guidata dal presidente Hansjorg Anselmi e porta ogni anno in paese un menù interamente dedicato a questo frutto. Antipasti, primi, secondi: tutto ruota attorno alla mela, in una sorta di omaggio goloso a un prodotto che nel Varesotto ha radici antiche.
Ma il piatto che più di ogni altro è diventato il simbolo della festa sono le frittelle di mele, nate più di trent’anni fa da un’idea tanto semplice quanto vincente: offrire ai visitatori un dolce che potesse mettere d’accordo davvero tutti, dai bambini ai nonni. Da allora sono diventate un appuntamento fisso, tanto attese quanto le portate salate.
La ricetta, custodita e tramandata dai volontari della Pro Loco, è quella della tradizione contadina: mele renette, tagliate e immerse in una pastella semplice a base di uovo, latte e farina, con un pizzico di sale a bilanciare la dolcezza del frutto. Fritte al momento, si servono calde, spesso spolverate di zucchero, ed è proprio questa semplicità a renderle irresistibili. Un piccolo grande classico che, sagra dopo sagra e anno dopo anno, continua a raccontare l’identità di Luvinate attraverso il gusto. Della mela, naturalmente.
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