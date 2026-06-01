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Un “reading conviviale” a Daverio per i cent’anni di Dario Fo

Venerdì 5 giugno l'appuntamento in biblioteca curato da Dino Azzalin e Serena Nardi. Al termine dell'incontro verrà offerto un aperitivo

Avarie

Un incontro tra letture e convivialità per ricordare una delle figure più dirompenti e centrali della cultura e del teatro italiano. In occasione del centenario della nascita di Dario Fo, l’Assessorato ai Servizi Sociali e Cultura del Comune di Daverio, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, organizza l’evento intitolato “Una vita all’improvviso. Cent’anni di Dario Fo”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 18:00 presso la Sala polivalente della Biblioteca di Daverio, situata in via Piave 8.

Il momento centrale della serata sarà il “reading conviviale” curato dal poeta e scrittore Dino Azzalin e dalla regista e attrice Serena Nardi, che guideranno il pubblico attraverso i testi, la satira e la vita del Premio Nobel per la letteratura. Al termine delle letture e degli approfondimenti, l’incontro proseguirà con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sui dettagli dell’evento, è possibile contattare la biblioteca del Comune di Daverio al numero di telefono 0332 949004 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.daverio.va.it.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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