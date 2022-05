Giornata del Verde Pulito a Saronno

Per i saronnesi, il ritrovo è domenica 15 maggio alle 9 nei due punti stabiliti, dove si svolgeranno le operazioni di pulizia: all’ingresso di via Don Volpi e in via Torres (alla Cascina Colombara)

Anche quest’anno il Comune di Saronno aderisce alla Giornata del Verde Pulito, organizzata con il Parco Lura e le associazioni locali in tutti i territori attraversati dal parco stesso.

Per i saronnesi, il ritrovo è domenica 15 maggio alle 9 nei due punti stabiliti, dove si svolgeranno le operazioni di pulizia: all’ingresso di via Don Volpi e in via Torres (alla Cascina Colombara). Qui sarà anche possibile effettuare il percorso ciclabile in bicicletta, per una ricognizione complessiva.

La Protezione civile e Legambiente saranno sul posto per la distribuzione di guanti, scope e palette.