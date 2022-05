Tra gli antichi rioni di Dumenza con il Cai Luino

Sabato pomeriggio 21 maggio il Cai Luino partecipa al primo appuntamento di “ Passeggiate dumentine “, l’iniziativa promossa dal Comune di Dumenza che come prima escursione propone una bella passeggiata alla scoperta di una Dumenza “nascosta” . Ad accompagnare i camminatori tra rioni storici e angoli sconosciuti, ci sarà Maurizio Miozzi , ricercatore storico.

Sarà l’occasione perfetta per conoscere alcuni aspetti poco noti di questo paese, che ha dato i natali a personaggi di rilievo come Bernardino Luini, Bartolomeo Scappi, Raffaele Casnedi e Vincenzo Peruggia.

Programma

Tempo escursione h 1.30 – difficoltà T – dislivello 50m

Accompagnatori CAI Luino Terio 3392892405 – gianni 3387768131

Ore 14:20 ritrovo presso posteggio Centro Carà Dumenza

Ore 14:30 inizio visita

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 16 maggio ore 9:00 a venerdì 20 maggio ore 18:00. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp a uno dei recapiti degli accompagnatori. Anche in caso di meteo moderatamente avverso si effettuerà l’escursione