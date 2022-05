Gli Skorpions si ripetono: seconda vittoria sui Frogs Legnano 

Skorpions Varese ancora a segno contro i Frogs Legnano, nella seconda sfida diretta in due settimane. Complice qualche infortunio in casa Varese e, soprattutto, il buon lavoro svolto in settimana dal coaching staff di Legnano, tuttavia, a Vedano Olona è stata partita vera per oltre tre quarti.

I legnanesi che hanno saputo tenere meglio il campo rispetto al recente passato e gli Skorpions sono apparsi a tratti un po’ in difficoltà, tanto da chiudere il primo quarto solo sul 6 a 0 e da non riuscire a mettere punti sul tabellone per tutta la terza frazione di gioco.

La lotta per il primo posto nel ranking del girone per la squadra di Varese passa, ora, dall’attesissima sfida di ritorno contro i Lions Bergamo, il prossimo 15 maggio.

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 8

Skorpions Varese vs Frogs Legnano 35-6

Reapers Torino vs Aquile Ferrara 5-6

Daemons Cernusco vs Sentinels Isonzo 18-13

Saints Padova vs Pirates Savona 0-12