Il Gran premio in carrozzina, Wheelchair GP torna con un nuovo evento a Rozzano

Dopo una lunga pausa per colpa della pandemia, riprendono le iniziative di Wheelchair GP. L’associazione di Gallarate ritorna con una nuova iniziativa in programma per sabato 4 giugno al circuito Big kart di Rozzano: una gara per sedie a rotelle elettriche e triride (un supporto elettronico made in Italy che consente di gareggiare anche alle persone con una sedia a rotelle manuale) per trascorrere un pomeriggio di svago e divertimento insieme.

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.wheelchairgp.org. Per iscriversi alla gara del 4 giugno c’è tempo fino a domenica 29 maggio. Il giorno della gara, alle 14, ci sarà l’accoglienza dei piloti, la firma delle liberatorie e l’assegnazione dei numeri. Alle 14:30 cominceranno i giri di prova. Il via sarà alle 15 in punto. La gara sarà divisa in categorie in base alla velocità delle sedie a rotelle.

Wheelchair GP è un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Gallarate nata da un’idea di Michele Sanguine, gallaratese 37enne affetto da distrofia muscolare. Wheelchair Gp organizza gare di velocità su piste di go-kart, per persone che guidano sedie a rotelle elettroniche, le iscrizioni alle gare sono completamente gratuite. Nell’ultimo periodo i volontari dell’associazione hanno dovuto fare i conti con un periodo di stop a causa del Covid, ma ora sono pronti a riprendere le attività con ancora più energia.

«Questa interruzione forzata – racconta Michele Sanguine – non ha fatto altro che aumentare il nostro entusiasmo per la ripresa delle competizioni che abbiamo in programma quest’anno».

La storia del Wheelchair GP

«Il 5 giugno 2015 – spiega Michele Sanguine -, da una mia idea, organizzai una “gara esperimento” su pista di go-kart presso il circuito “Kart1” indoor di Cassano Magnago (Varese). La “gara zero” fu una gara individuale a cronometro, inizialmente chiamata “Duchenne GP”: come primo esperimento non fu per niente male. Fu un evento con premiazioni, sponsor e le ragazze ombrellino. Insomma, una vera e propria competizione “con tutti i crismi”».

«Grazie al successo di questa prima gara individuale – aggiunge -, ci perfezionammo, aumentò il numero dei volontari dello staff e diventammo, così, ufficialmente Wheelchair GP. La voce dell’esitenza del nostro Wheelchair GP si sparse velocemente e tutto lo staff fu chiamato anche da un’associazione, per organizzare una gara individuale a cronometro per i bambini che utilizzano carrozzine elettroniche presso la Fiera di Novegro (Milano) durante l’esposizione “Bimbi in fiera”. Non si trattò in questa occasione di una gara su pista di go-kart, ma di corse su un circuito creato ad hoc dallo staff del WGP realizzato all’interno dei padiglioni fieristici con coni e cinesini. Fu davvero un evento divertente, specie per i bambini più piccoli con patologie neuromuscolari che ebbero l’opportunità di trascorrere qualche ora di sano divertimento e normalità».

«Si provò in seguito – continua Sanguine – a coinvolgere kartodromi più lontani. Fu così che portammo, il 7 aprile 2017, il Wheelchair GP in provincia di Brescia, sempre con una competizione individuale a cronometro. Le competizioni a cronometro, però, non mi soddisfacevano pienamente, perché mi sembravano gare troppo monotone e, così, con insistenza e tenacia, riuscii a convincere lo staff (inizialmente dubbioso per paura di incidenti) a gareggiare tutti insieme, ma in maniera non assolutamente pericolosa. Pensai, perciò, di creare delle categorie in base alla velocità della carrozzina (le carrozzine elettroniche possono raggiungere da un minimo di 8 km/h a un massimo di 15 km/h). Così, durante il Wheelchair GP di Montano Lucino in provincia di Como del 3 giugno 2017, si tenne la prima competizione “di gruppo” e non più a gara individuale a cronometro. In questa nuova versione la gara ottenne molto successo e fu per questo che venne riproposta con la medesima modalità il 1° luglio 2017 sulla pista “Bigkart” di Rozzano (MI), nel 2017 a Novegro e il 1° novembre 2017 nel parcheggio dell’Autodromo di Monza durante una grande manifestazione. Il Wheelchair GP è diventato sempre più conosciuto e famoso sia nel varesotto che nel milanese… ma non solo. Tra il 2018 ed il 2019 si tennero diverse gare: a Montano Lucino (CO), a Induno Olona (VA), a Treviglio (BG), a Cavaria con Premezzo (VA), a Rozzano (MI), e nuovamente a Montano Lucino (CO)».

«Il 6 giugno 2018 – racconta infine Sanguine – il Wheelchair GP ufficializza la propria esistenza diventando una vera e propria associazione, la “Wheelchair GP ASD” (associazione sportiva dilettantistica). Sono ancora incredulo che, da una mia idea nata quasi per scherzo, io sia riuscito a coinvolgere tante persone, tanti amici, e che questo nostro Wheelchair GP abbia ora una sua identità vera e propria e, soprattutto, riconosciuta».