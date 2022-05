La 75esima assemblea provinciale di Confagricoltura Varese

L’agricoltura serva ancora? Questo è il titolo, volutamente provocatorio, della settantacinquesima assemblea provinciale di Confagricoltura Varese, che si svolgerà domenica 29 maggio alle Ville Ponti di Varese alle ore 11.00.

Settantacinque è un bel traguardo da festeggiare, e Confagricoltura Varese lo farà tracciando un bilancio delle battaglie vinte dagli agricoltori sul territorio, e di quelle ancora da affrontare, entrando a gamba tesa anche in alcune delle tematiche più dibattute nel Paese.

In primo luogo: l’attività agricola nella sua funzione produttiva è fortemente limitata da norme e burocrazie che ostacolano la libertà di impresa e conseguentemente la capacità produttiva senza alcuna ragione se non il perseguire falsi ed inutili miti ambientalisti. Dall’Expo di Carlo Petrini e Vandana Shiva, all’ostracismo sugli ogm; dalle normative di inutile tutela del bosco, alla preservazione di specie invasive come lupo e cinghiali, solo per fare degli esempi.

Una narrazione che non ha niente a che vedere con la realtà, che si traduce in una immagine del settore primario bucolica ed agreste, anti storica e contraria al progresso; un richiamo ad un passato idilliaco che non è mai esistito, che era in realtà fatto di fame, carestie, epidemie, fatiche, sofferenze e marcatissime diseguaglianze sociali. L’appuntamento è alle ore 11, per la relazione del presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa. Hanno confermato la propria presenza il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti , il deputato di Italia Viva Maria Chiara Gadda , il Senatore Stefano Candiani e numerosa altre autorità .