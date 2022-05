Può accadere che una buona notizia ne porti con sé altre. Per esempio, l’annuncio dell’università Liuc di Castellanza di aver istituito una cattedra di business analitycs ne contiene almeno altre due: è la prima finanziata da un donatore esterno e quel donor si chiama Bper, che con le sue 63 filiali è la banca di riferimento del territorio. È dunque un’operazione che riguarda l’intero ecosistema territoriale, e non un semplice patto a due.

Parlare di business analitycs significa parlare di matematica e quando si parla della regina delle scienze bisogna sfatare molti luoghi comuni, primo fra tutti quello riassunto in una battuta con cui spesso studenti ed ex studenti liquidano la questione dell’affinità con la materia: «Non sono portato per la matematica».

Una battuta, appunto, che nasconde un luogo comune ben radicato – e non è l’unico – nei confronti di una disciplina che ha la sola “colpa” di utilizzare un linguaggio complesso che richiede molto studio, capacità logiche e una certa dose di astrazione (non troppa).

La scelta di Liuc di istituire questa cattedra, la cui titolare è la professoressa Alessandra Cillo, è la risposta a due domande importanti e pragmatiche: quanto conta la preparazione in questa disciplina per chi studia economia? E come può la matematica essere utile ai manager per attingere informazioni dai giacimenti di dati non sfruttati delle aziende? Il business analitycs rappresenta un vantaggio competitivo per le imprese che l’adottano perché le aiuta a prendere decisioni sulla base di una maggiore informazione. Secondo una ricerca dell’MIT, acquisire questi strumenti all’interno dei processi manageriali può tradursi in un aumento di produttività del 5-6%.

Di questi temi si discuterà mercoledì 11 maggio con inizio alle 17 nell’Auditorium dell’università Liuc di Castellanza nell’incontro “L’equazione del management – Il business analytics alla Liuc”.

Interverranno: Giovanni Paolo Crespi, professore ordinario Liuc- Università Cattaneo

Alessandra Cillo, professore associato (titolare della cattedra BPER Banca), Liuc Università Cattaneo

Emanuele Borgonovo, professore ordinario dell’Università Bocconi

Armando Lupicini, advanced analytics & strategic plan and regional manager Semea & Apac, Campari Group

Roberto Merli, CFO Allianz Bank Financial Advisors spa.

