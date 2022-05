L’informazione brevettuale quale strumento di competitività per le Pmi

Vuoi conoscere le strategie di ricerca brevettuale più innovative e le pratiche aziendali strutturate per usare il brevetto non solo come strumento di protezione ma soprattutto come mezzo per trovare le informazioni che permettano di supportare l’innovazione di prodotto e di processo? Partecipa al webinar, un’occasione di confronto e riflessione sui temi: Il brevetto come tutela dell’invenzione, Patent information within the European Patent Office Valorizzare l’innovazione: il progetto Brunelleschi Case history. Il link per il collegamento verrà inviato all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

L’evento si svolgerà su piattaforma ZOOM