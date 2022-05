Matteo Renzi torna a Varese e presenta “Il Mostro”

Matteo Renzi torna a Varese: lo fa, come l’ultima volta, dopo aver dato alle stampe un nuovo libro e organizzato un nuovo “tour” che tra le prime tappe vede proprio la città giardino.

Il leader di Italia Viva sarà nel capoluogo sabato 21 maggio alle 21 al Teatrino Santuccio di via Sacco (prenotazioni qui) per presentare “Il mostro”. Un libro che sta facendo molto discutere attraverso il quale Renzi replica a fatti e accuse che lo hanno visto al centro della cronaca giudiziaria in questi anni.

Un elenco che fin dall’incipit del testo promette polemica: “Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato – dice l’ex premier -, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle persone a me vicine, hanno scritto il falso in centinaia di articoli, hanno pubblicato lettere privatissime tra me e mio padre, mi hanno fotografato negli autogrill e mentre uscivo dal bagno di un aereo, hanno controllato e pubblicato tutte le voci del mio estratto conto, hanno violato la Costituzione per controllare i miei messaggi di whatsapp. Io non voglio fare la vittima. Voglio raccontare ciò che è successo dicendo perché ho scelto di combattere a viso aperto contro le ingiustizie. Perché ho scelto di denunciare in sede civile e penale, convinto che la legge sia uguale per tutti. Per i politici, certo. Ma deve essere uguale per tutti davvero, anche per certi magistrati, anche per certi giornalisti”.