In migliaia in piazza del Duomo a Milano per l’anteprima di Stranger Things

Si sono radunati in migliaia, ieri sera in piazza del Duomo a Milano, per assistere all’anteprima del primo episodio della nuova stagione di Stranger Things sul maxischermo allestito nel cuore della città.

Un evento in grande stile che ha preceduto il lancio, questa mattina alle 9, delle nuove puntate della quarta stagione della serie che resta tutt’ora una delle più seguite e amate del palinsesto Netflix e degli ultimi anni.

Da oggi sulla piattaforma sono disponibili gli episodi del primo dei due capitoli che compongono la penultima stagione. Il secondo sarà invece online a partire da luglio. Nelle giornate del 27 e 28 maggio, sempre in Piazza Duomo, sono in programma altri appuntamenti, in stile “adolescenza anni Ottanta”, la particolare atmosfera che caratterizza questa fortunata serie che unisce al racconto generazionale una fitta trama che si interseca con la migliore tradizione dei generi thriller e horror.