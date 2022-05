“Come osate”: Villa Borletti ospita una mostra collettiva

Sabato 7 Maggio alle ore17 si inaugura nelle Sale di Villa BORLETTI a ORIGGIO l’esposizione collettiva dal titolo “COME OSATE” – partecipano all’iniziativa gli artisti Francesco Calia, Antonio Carbone, Rita Mele, Luciano Puzzo e Annibale Vanetti.

L’esposizione nasce da un progetto ispirato dall’intervento di Greta Thumberg tenuto presso il Palazzo di Vetro dell’ONU, nel settembre del 2019 a New York e suggerito dalla frase della giovane “VOI AVETE RUBATO I MIEI SOGNI E LA MIA INFANZIA CON LE VOSTRE PAROLE VUOTE, mentre interi ecosistemi stanno morendo “.

Il progetto “COME OSATE” sviluppa tematiche pittoriche attorno alle emergenze ecologico-ambientale che di anno in anno si sono rese sempre più pressanti dentro l’intera dimensione di vivibilità della terra e che sta condizionando, con i suoi effetti negativi l’azione e lo sviluppo d’ogni essere umano e animale. I danni ecologici, causati al Pianeta e all’intera popolazione terrestre, sono di fatto sotto gli occhi di tutti, soprattutto riguardano, se non si interviene, il futuro dell’intera umanità e la sua possibile sussistenza.

Il gruppo di artisti in mostra, attraverso i lavori e grazie ai differenti mondi espressivi ha cercato di realizzare un contributo su queste tematiche ecologiche, proponendo le incisive stampe fotografiche di Francesco Calia, a specchio di un mondo che si mostra come sudario e solo per frammenti, oppure , come per Antonio Carbone che presenta complesse e articolate immagini d’un mondo liquido quale luogo di uno spazio sempre più danneggiato o come, attraverso gli articolati acrilici, smalti e carte presentati da Rita Mele, quali serie di elementi naturali come nostalgie di una natura che non c’è più, o affidando alle urticanti superfici pittoriche di Annibale Vanetti, l’idea di un mondo immerso nella sua stessa frammentata negatività, mentre Luciano Puzzo affida alle foglie, trattate pittoricamente, la funzione espressiva d’una entità vivente vista e vissuta tra presenza e assenza.

Stili, linguaggi e tecniche pittoriche diverse, così ben articolate nell’esposizione collettiva che aiutano e inducono lo spettatore a riflettere su che cosa stia accadendo attorno al nostro mondo naturale e al continuo e progressivo abbandono e indifferenza a cui costantemente lo sottoponiamo.

Nel corso dell’esposizione viene presentato anche il lavoro eseguito dalle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado “G. Schiapparelli” di Origgio relativo al progetto “Il Bozzente ieri e oggi”, lavori che analizzano lo stato del torrente Bozzente, rio d’acqua che attraversa e si sviluppa nel tratto di boschi e campagne del territorio del basso varesotto. Luogo di pertinenza e sede logistica di Origgio e di Villa Borletti.

La mostra e la relativa esposizione dei ragazzi sono visitabili, nelle sale di Via Dante presso la Villa stessa, sino al 26 giugno nei seguenti orari: sabato e domenica 9,30 – 12 // 16 – 19. In mostra è presente anche un catalogo che attesta la ricerca e la biografia dei diversi autori, presentati da un testo critico curato da Roberto Maria Siena.

