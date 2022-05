Porte aperte all’osservatorio campo dei Fiori a Varese

La giornata è fissata per domenica 22 maggio, quando si terrà presso l’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori una giornata di “Porte Aperte” che avrà come tema la misura del tempo

Domenica 22 maggio si terrà presso l’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori una giornata di “Porte Aperte” che avrà come tema la misura del tempo.

Verranno organizzate visite guidate dello stesso Osservatorio, osservazioni della cromosfera e fotosfera del Sole nel laboratorio eliofisico “Angelo Secchi” e laboratori scientifici per grandi e piccoli.

Ci sarà una meridiana “umana”, attraverso la quale si potrà misurare l’ora con la propria ombra, laboratori su GPS ed un prezioso strumento del XIX secolo usato per la misura delle distanze celesti, e uno stand sugli orologi atomici, nel quale sarà possibile ripercorrere la storia della misurazione del tempo e illustrare alcune delle principali applicazioni e settori in cui gli orologi atomici rivestono ruolo essenziale, tra cui gli esperimenti di Fisica Fondamentale, come quelli per la misura della velocità dei neutrini e la rivelazione di raggi cosmici ad altissima energia.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo entro venerdì 20 a chiara.cattaneo@astrogeo.va.it.