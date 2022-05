A Saronno un pomeriggio di gioco e animazione per ritrovare il piacere di stare in piazza

L’appuntamento è per domenica 8 maggio alle ore 15 in piazza Libertà, piazza Volontari del Sangue e Villa Gianetti

Suoni in gioco, colonne decorate, maxi memory, scacchi giganti e una caccia al tesoro. Sono alcuni dei giochi in programma a Saronno per domenica 8 maggio, per un pomeriggio di gioco e animazione per ritrovare il piacere di stare in piazza.

L’evento è organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con il Parco Lura. L’appuntamento è alle ore 15 in piazza Libertà, piazza Volontari del Sangue e Villa Gianetti.

Per informazioni: