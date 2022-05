Torna la biciclettata del 2 Giugno a Olgiate Olona

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno Strada per Tutti e l’amministrazione comunale tornano a proporre l’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta

Dopo il successo dell’anno scorso, torna il giro in bici per le strade di Olgiate Olona. Appuntamento per il 2 giugno, Festa della Repubblica, nel cortile del Municipio. Una pedalata festosa organizzata da “Strada per tutti”, insieme all’amministrazione comunale, Villa Restelli e Green School con l’obiettivo di festeggiare la Giornata Mondiale della Bicicletta che si svolge il 3 giugno.

Un’occasione per sperimentare l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti, rivolta sia a chi già conosce i vantaggi di questo magnifico mezzo sia a chi li conosce già.

14:30 Ciclofficina sociale;

15:30 Ritrovo nel cortile del Municipio;

16:00 Partenza in bicicletta;

17:00 Arrivo in Villa Restelli;

A seguire nel bellissimo parco della Villa ci sarà una merenda sostenibile cucinata dalla pasticceria di Fabio Longhin (occorre prenotarsi!), a seguire la presentazione del progetto Rete ciclabile di Olgiate Olona a cura dell’Architetto Valerio Montieri, attività per i più piccoli in bicicletta.

Vi aspettiamo!

Link di iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXGXVXTGLRG3phu1b7FQkxgmu3PO4uX1dFyCDjEWpmVA3xA/viewform?usp=sf_link