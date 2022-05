Torna il mercatino dell’usato di Saronno all’oratorio di via Legnani

La raccolta verrà effettuata all’oratorio di via Legnani 1 a Saronno giovedì 12 maggio dalle 18 alle 20 e sabato 14 maggio dalle 10 alle 12. La vendita in oratorio è prevista per il 20, 21 e 22 maggio

Nuovo appuntamento con il mercatino dell’usato di via Legnani a Saronno organizzato per aiutare le famiglie seguite dalla Società San Vincenzo.

«Abbiamo iniziato questa settimana e continuiamo la prossima a raccogliere vestiti estivi, accessori e giochi – spiegano le organizzatrici -, arrivano tante cose, grazie a tutti. La raccomandazione è che vengano portate in buono stato, perché quello che ognuno porta poi verrà indossato da un’altra persona. Vorremmo che la voce arrivi a tanti, in modo da poter aiutare tante persone»

La raccolta verrà effettuata all’oratorio di via Legnani 1 a Saronno giovedì 12 maggio dalle 18 alle 20 e sabato 14 maggio dalle 10 alle 12. La vendita in oratorio è prevista per il 20, 21 e 22 maggio. Il materiale richiesto è vestiario estivo in ottimo stato, borse, cinture, scarpe quasi nuove, giochi completi.

Tutto il ricavato andrà per aiutare le famiglie di Saronno seguite dalla San Vincenzo.