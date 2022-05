A Venegono Inferiore è tempo di “Agricolae! Fiori, sapori e animali in fiera”

Il Comune di Venegono Inferiore è pronto per l’edizione annuale di Agricolae! Fiori, sapori e animali in fiera, un’occasione speciale di incontro tra i cittadini e la produzione agroalimentare locale con prodotti a Km 0 un’alimentazione sana e di qualità, con le eccellenze alimentari nostrane.

Ma non solo, tante sono le iniziative a corollario di un evento giunto alla sesta edizione ogni anno di nuovi protagonisti e tante attività dopo due anni di fermo a causa della pandemia.

Agricolae! andrà in scena il 29 maggio a partire dalle ore 10.00 e sarà allestita di Venegono Inferiore, via Menotti, con esposizione e vendita di prodotti locali con un occhio di riguardo alla filiera corta e al prodotto locale, fiori e piante da orto e giardino, coinvolgendo produttori, agricoltori e allevatori.

La partecipazione delle aziende, con l’esposizione e commercializzazione dei propri prodotti, sarà uno degli aspetti di una manifestazione che vedrà realizzarsi una grande festa dell’agricoltura all’interno del paese. La fiera, organizzata dal Comune in collaborazione con la LAAV Libera Associazione tra Anziani Venegonesi, con l’associazione Nel Cuore del Paese e con il Patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese, è rivolta a tutti, i visitatori potranno entrare in contatto diretto con gli animali delle nostre fattorie e non mancheranno, laboratori didattici, degustazioni e tante attività di intrattenimento peri più piccoli.

Durante la giornata sarà possibile approfondire le tematiche del progetto educativo “Vivi il territorio a scuola di Fattoria”, presentato a scuola nelle ultime settimane, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e finalizzato a far conoscere agli studenti la vita rurale, a far scoprire la natura, l’origine degli alimenti ed il legame con il territorio attraverso le tradizioni locali.

Tra le attrazioni previste: laboratori pratici con operazioni di sgranatura e molitura della farina con preparazione dell’impasto finale, dimostrazione di volo di rapaci, il mondo delle api, tosatura della pecora, laboratorio di formaggio. battesimo della sella, animali da cortile con mucche, capre, asini, conigli, prova di mungitura manuale della Mucca Margherita e della Capretta Camoscetta, spettacolo equestre, piccolo museo degli attrezzi. Dimostrazione di taglio legna ..e tanto altro ancora….

Presente un ricco stand gastronomico per tutta la giornata. Ingresso: gratuito