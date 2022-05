Con il Vharese si nuota: a Sesto Calende la 10a edizione del meeting

Torna un grande appuntamento a livello regionale per il nuoto dedicato ad atleti con disabilità intellettivo relazionali; un mondo che sta ritrovando le proprie manifestazioni dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Domenica 29 maggio gli atleti che gareggiano sotto l’egida Fisdir si ritroverà a Sesto Calende dove è in calendario il meeting “Con il Vharese si nuota”.

Si tratta della 10a edizione del meeting interamente dedicato agli agonisti mentre il settore Promozionale sarà di scena ad Abano Terme dove si disputa il Campionato Italiano. Tornando quindi a Sesto Calende, nella vasca del Centro Sportivo Wave saranno impegnati 85 atleti in rappresentanza di dieci diverse società lombarde.

La squadra da battere è ancora una volta la Polisportiva Bresciana No Frontiere che svetta con regolarità nell’albo d’oro della manifestazione sestese. L’evento è inserito nella Nord Cup, il circuito regionale della Fisdir, e come suggerisce il nome è organizzato dal Vharese (che si legge “Varese con l’acca”). Il club della presidente Anna Sculli sarà sui blocchi con una formazione con otto nuotatori.

«Siamo tutti al lavoro per la buona riuscita del meeting – commenta il direttore tecnico del Vharese, Sergio Finazzi -. Per quanto riguarda la nostra squadra, gli allenatori Jasmine e Luca stanno facendo un gran lavoro: punteremo soprattutto sulle staffette». Molto attesa in particolare è la 4×50 stile mista, composta da Curto, Lupo, Perifano e Ghiselli: pochi giorni fa, in occasione del Campionato regionale di Cremona, il quartetto biancorosso ha siglato il nuovo record italiano.

La competizione comincerà alle ore 14 e si concluderà intorno alle 18, con le premiazioni. Alle prime tre società classificate verrà consegnata una coppa, mentre ogni partecipante riceverà una medaglia da conservare come ricordo della giornata.