Al Villaggio Cagnola della Rasa arriva un “museo” per scuole e famiglie

Nuovi spazi di accoglienza del Parco regionale Campo dei Fiori realizzati con il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera Insubriparks.

L’obiettivo del progetto è quello di allestire tre spazi interni ubicati in strutture già presenti sul territorio che permettano di offrire percorsi espositivi educativi, ma anche ludico/ricreativi, e realizzare tre allestimenti che implementino i tracciati e i siti di rilevanza geo-ambientale all’interno del territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori.

I tre luoghi sono: il Biolab, intitolato a Paolo Bertini, situato presso Villaggio Cagnola a Varese e proprietà dell’Ente Parco, La Casa del Sole ex Colonia Elioterapica a Barasso e la Baita del Fondista a Cunardo, la cui inaugurazione sarà il 24 Luglio 2022.

Il progetto per il Biolab vuole rispondere principalmente alle esigenze educative che il Parco si prefigge come prioritarie. Il turismo scolastico e famigliare sono infatti tra i principali target di pubblico. Situato all’interno del Villaggio Cagnola la cui unicità è conosciuta e in parte già valorizzata, gli spazi del BIOLAB si prestano alla creazione di un ‘nastro’ espositivo che si snoda lungo la parete longitudinale dell’edificio. Le ampie vetrate si aprono su alcuni esemplari secolari di faggi e la bellezza che queste piante offrono nelle diverse stagioni dell’anno ha, di nuovo, convinto della necessità di lasciare inalterata la luce naturale e soprattutto la vista verso il paesaggio esterno. Si è così pensato ad una sequenza di postazioni sistemate lungo la parete e collegate da un unico nastro colorato, poste a diverse altezze ma soprattutto all’altezza più idonea ai bambini.

Sabato 25 giugno al Villaggio Cagnola (via Provinciale per la Rasa, 157) alle ore 15 ci sarà l’inaugurazione del Biolab con l’intervento dell’architetto Giuseppe Barra

Architetto Barbara Catalani, l’architetto Marco Del Francia: Il valore dei musei di narrazione

490 Studio, Roberto Cena: Mettere in mostra la natura. Testimonianza di Pinuccio Viganó Ex cittadino del Villaggio – scuola Sandro Cagnola

Ore 17.00 Performance: Desideri non aspettano, produzione Teatro Drao Compagnia teatrale Instabile Quick Testo e regia Giorgio Putzolu

Va in scena una performance costruita sull’ esperienza straordinaria vissuta a Villaggio Cagnola sulla scia della sperimentazione pedagogica che ha segnato il ‘900. E’uno spettacolo in cui i clown e i bambini che non si adattano alle storture umane salvano la loro creatività, i loro sentimenti più puri, la loro poesia e dunque il senso per cui non solo si viene al mondo … ma si sta al mondo

Segue Aperitivo

Per iscriversi all’inaugurazione del Biolab

Info: tecnico@parocampodeifiori.it