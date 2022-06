Anziani cadono da un terrazzamento sui monti di Maccagno

È di due persone anziane, marito e moglie, finite all’ospedale il bilancio della caduta avvenuta questa mattina, mercoledì 29 attorno alle 9.30 a Maccagno con Pino e Veddasca.

Il fatto è avvenuto, secondo le prime informazioni raccolte, in un terrazzamento di un giardino in località Veddo in via Catenzzzi.

I feriti, che non sono residenti in paese, avrebbero perso l’equilibrio forse per via di un parapetto instabile, cadendo nel vuoto per un’altezza di circa due metri. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Maccagno e il 118 che ha inviato due elicotteri sanitari che hanno raggiunto la frazione montana.

I medici hanno immobilizzato entrambi i feriti per trasportarli poi in ospedale. Indagini in corso per risalire alla precisa dinamica.

La donna è stata trasportata in codice giallo a Varese col l’elisoccorso di Milano, mentre il marito, rimasto incosciente per alcuni minuti è finito sempre in codice giallo al pronto soccorso di Varese a bordo dell’elicottero sanitario di Como.

Sul posto ambulanza di Padana emergenza e vigili del fuoco di Luino.