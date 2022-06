Busto Arsizio partecipa al lutto per la scomparsa di Sergio Allegrini

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore allo Sport Maurizio Artusa, anche a nome dell’Amministrazione comunale, partecipano al lutto della famiglia e del mondo dello sport per la scomparsa di Sergio Allegrini.

“Non possiamo non unirci ai tanti cittadini che in queste ore piangono la sua scomparsa: di Allegrini vogliamo ricordare la passione per lo sport e soprattutto l’impegno con cui ha servito lo sport anche da presidente del Panathlon “La Malpensa”, fungendo da punto di riferimento per molte realtà sportive del territorio – affermano Antonelli e Artusa, che è anche socio del Panatholn -. Lo ringraziamo per il suo esempio e per i valori che ha sempre dimostrato in tutti gli ambiti in cui ha operato”.