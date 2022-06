Il campionato nazionale di minigolf approda a Saronno

Domenica 12 giugno l’associazione sportiva Minigolf Saronno organizza, in collaborazione con la Federazione Italiana Minigolf, la competizione valida per il campionato nazionale denominata 1° Trofeo Incontra Saronno.

La competizione è riservata ai tesserati agonisti, provenienti da tutta Italia ed è valida per le classifiche nazionali, i passaggi di categoria e la qualificazione ai Gran Premi nazionali.

Durante l’intera giornata gli atleti, sia singolarmente che a squadre, si sfideranno per aggiudicarsi i trofei in palio per le diverse categorie. Appuntamento presso l’impianto sportivo di via Ungaretti 49, con inizio gara alle ore 8:00 e svolgimento fino alle ore 16:00. Al termine del torneo seguirà premiazione e buffet.

L’evento si inserisce a pieno titolo tra le molteplici attività che l’ASD Minigolf Saronno ha realizzato e organizza fin dal 1991, anno della sua fondazione, a favore sia dei cittadini di Saronno che dei paesi limitrofi, volte a promuovere lo spirito di aggregazione e la sana competizione sportiva, per tutte le fasce di età, come aspetto qualificante per la valorizzazione del territorio.