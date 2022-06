Conoscere la vigna di Azzate, una visita guidata con la Pro Loco

L’appuntamento è per sabato 18 giugno dalle 10.00 alle 12.00. Solo 20 posti disponibili, ingresso gratuito. Si salirà anche sulla Torre di San Quirico

La Pro Loco di Azzate organizza un incontro con Alessio Fornasetti, imprenditore vitivinicolo di Azzate. L’appuntamento è per sabato 18 giugno 2022 dalle 10.00 alle 12.00. Solo 20 posti disponibili, ingresso gratuito.

Passeggiando tra le vigne, Fornasetti racconterà come nasce il SommoClivo, la sua rara perla enologica, un vino orgogliosamente varesino, prodotto in un vigneto pieno di storia, a 480 metri di quota. I filari dell’azienda di Alessio Fornasetti abbracciano infatti la storica Torre San Quirico: per secoli luogo di viticoltura, abbandonata con l’epidemia di fillossera di fine ‘800. Durante la visita sarà possibile anche entrare nella Torre ed ascoltarne la storia.

La prenotazione è obbligatoria al numero: +39 347 818 2129