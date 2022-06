A Corgeno un weekend di grande canottaggio con i Campionati Italiani Assoluti

Sabato 11 e domenica 12 giugno l’evento organizzato in collaborazione con la Canottieri Corgeno e la Federazione

Questa mattina la sala immersiva della Camera di Commercio di Varese ha ospitato la presentazione dei Campionati Italiani FIC-FISDIR: si tratta dei campionati Italiani Assoluti 2022, che si terranno a Corgeno.

Le gare inizieranno sabato 11 e domenica 12 giugno sulle acque del Lago di Comabbio – organizzate con la collaborazione di Canottieri Corgeno, Federazione Italiana Canottaggio, Comitato FIC Lombardia, Comune di Vergiate, Provincia di Varese, Regione Lombardia e Camera di Commercio – e vedranno la partecipazione di 1501 atleti, provenienti da 105 società di tutta Italia.

Le regate avranno inizio sabato 11 giugno alle 9 con le prove di qualificazione, mentre nel pomeriggio si terranno i recuperi. Domenica mattina all’alba verranno disputate le semifinali e a seguire dalle 9 le finalissime, che vedranno assegnati i 53 titoli in palio.

Tutte le finali Senior e Pesi Leggeri verranno trasmesse in diretta RAI tra le 9 e le 12.

«L’amministrazione non può che essere contenta di un’organizzazione di questo livello – ha affermato l’Assessore allo sport del comune di Vergiate Massimiliano Porotti -. Abbiamo la fortuna di avere un territorio, dal punto di vista sportivo, ideale per questo tipo di manifestazioni e noi facciamo il tifo affinché questo tipo di eventi si sviluppino nel nostro territorio. Siamo preparati, la Canottieri è pronta e noi come amministrazione stiamo cercando di creare una struttura che possa ricevere e ospitare questi atleti – conclude – Ben vengano queste manifestazioni, se poi pensiamo al passato e agli anni di chiusura che abbiamo vissuto, siamo solo contenti di vedere tante persone che fanno sport e tante persone che finalmente escono fuori e ricominciano a vivere».