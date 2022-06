“Far Finta di Essere Sani”: a Varese l’omaggio a Giorgio Gaber

Dopo il grande successo al Cinema Teatro Nuovo nel marzo scorso, torna a Varese, nel suggestivo scenario della Fontana dei Giardini Estensi, l’omaggio a Giorgio Gaber prodotto da Tieffe Teatro in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber: “Far Finta di Essere Sani”, uno spettacolo parte integrante del ricco calendario del Varese Estense Festival, realizzato in collaborazione con il Comune di Varese, Provincia di Varese, Regione Lombardia e il sostegno di tanti enti, tra cui Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Humanitas e BCC.

Sul palco, giovedì 23 giugno alle 21, Andrea Mirò, accompagnata da Enrico Ballardini e dalla band Musica da Ripostiglio.

“Sono passati quasi 50 anni, sono tanti – raccontano gli autori – Stupisce e rincuora il fatto che Gaber sia riuscito ad anticipare i tempi. A scrivere la storia prim’ancora che questa fosse presente: terribilmente d’attualità, del resto lui era capace di raccontare la realtà come pochi al mondo, ma allo stesso tempo, di andare oltre. In Far finta di essere sani tutto questo è ancora più evidente seguendo il filo rosso di canzoni e monologhi dalla tematica certa e forte e ci piace molto l’idea e la possibilità di raccontarlo oggi”.

Gaber/Luporini, in questo teatro canzone ancora attualissimo, sottolineano la nostra incapacità di far convergere gli ideali con il vivere quotidiano, il personale con il politico. Il “signor G” vive, nello stesso momento, la voglia di essere una cosa e l’impossibilità di esserla. Suona ancora molto forte, e in questo senso il messaggio dello spettacolo trova ancora oggi la sua giustificazione, lo slancio utopistico, dove la speranza suggerisce la possibilità di abbracciare le più grosse realtà sociali partendo da se stessi.

Le prevendite, consigliate ma non obbligatorie, sono possibili a questo link. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Cinema Teatro Nuovo, via dei Mille 39, Varese.