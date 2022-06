Federica Mara sul podio del sollevamento pesi

Federica Mara, classe 2003, più volte campionessa regionale di Judo al limite dei 57 kg, si è classificata terza su sette atlete alla sua prima gara regionale di sollevamento pesi al limite dei 59 kg dove, con un personale di 102 kg.

Il passaggio a questa nuova disciplina, dipende dal fatto che Federica Mara si è sempre preparata alle gare di judo anche con l’uso del bilanciere.

I tecnici sociali della neonata sezione di Weight Lifting, pesistica olimpica, la notano e le chiedono di applicarsi un po’ di più sulla tecnica per partecipare alle gare specifiche di sollevamento. L’atleta non si è tirata indietro e dopo un mese e mezzo di preparazione specifica ha partecipato alla sua prima gara partecipare alle Regionali al limite dei 59 kg dove, alla sua prima gara con un personale di totali di 102 kg, arriva terza su sette atlete. Bella soddisfazione per l’atleta Bustese che spazia dal judo alla pesistica grazie alla sua volontà e ad uno staff prestigioso.