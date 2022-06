A Gazzada Schianno la terza edizione del torneo di basket EstaTre

Torna per la terza edizione il torneo di basket EstaTre, organizzato dagli animatori e dagli educatori dell’oratorio di Gazzada Schianno. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 luglio al nuovo campo da basket in resina dell’Oratorio di Schianno, inaugurato lo scorso anno.

Sabato ci saranno i gironi di qualificazioni e le fasi finali delle squadre classificatesi come 3^ e 4^; domenica invece i quarti di finale, semifinali e finali delle 1^ e 2^ classificate. Inoltre domenica si svolgerà la gara dei tre punti. In palio grandi premi!

Per le iscrizioni è possibile contattare tramite whatsapp Niky: 392.7232593. Iscrizioni aperte. Possibilità di iscriversi fino al 7 luglio. Costo del torneo 12,00€ a giocatore. Costo della gara dei tre punti 2,00€ (per gli iscritti al torneo e non). Requisiti di partecipazione: essere nati prima del 2006 (compreso).