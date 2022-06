Incidente stradale a Giubiasco

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima di mezzogiorno a Giubiasco in via al Ticino è avvenuto un incidente con ferimento. Una vettura con targhe ticinesi con alla guida un cittadino italiano 84enne domiciliato nella regione, mentre circolava da Giubiasco verso Sementina, per cause che l’inchiesta dovrà appurare è finito contro un muro di cinta di una casa dopo aver attraversato la corsia di contromano. L’uomo per le ferite riportate è stato immediatamente trasportato all’ospedale e la sua vita è in pericolo.

La strada è stata chiusa alla circolazione per i rilievi. Sul posto per le operazioni di soccorso della persona ferita è intervenuto un equipaggio della Croce verde di Bellinzona. Per la costatazione e deviazione del traffico oltre che la Polizia cantonale sono intervenute due pattuglie della Polizia città di Bellinzona.