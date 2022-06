Il Palio di Masnago torna “a pieno regime”: comincia la prima parte della grande festa varesina

Masnago a Varese si prepara a festeggiare, con un Palio tornato finalmente “in piena regola” : la prima delle due parti (la seconda, con il palio vero e proprio, sarà a settembre) è prevista dal 20 al 29 giugno, con spettacoli e momenti di riflessione che apriranno la 44esima edizione. «I festeggiamenti del Palio di Masnago non si sono fermati nemmeno con la pandemia – ha sottolineato il vicesindaco Ivana Perusin – Ma è bello sapere che ora torna con il suo programma a pieno regime».

In tutto saranno dieci giorni di appuntamenti con lo sport, lo spettacolo e la cultura, ispirati al Medioevo, per grandi e piccini, accompagnati dall’immancabile cucina del Palio e banco gastronomico, che anche quest’anno metteranno in tavola le consuete specialità.

Sarà l’oratorio di Masnago, in via Bolchini 4 a Varese, ad ospitare la manifestazione che si apre a giugno, in occasione della festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo.

«“Nostre le mani, Tua la Forza” è il tema di quest’anno, pensato – osserva il coordinatore del Palio Alessandro Montalbetti – Per ridestare il desiderio di ognuno di noi ad offrire le proprie mani al Signore per costruire la casa del Padre, cioè la nostra felicità».

«A ciascuno viene chiesto di mettere a disposizione le proprie mani, senza preoccuparsi troppo dei pesi che dovranno sostenere, perché la forza per farlo, la metterà il buon Dio» suggerisce il parroco, don Giampietro Corbetta. Ed è con questo spirito che il Comitato del Palio, quest’anno ampliato grazie all’ingresso di nuove leve, ha presentato il programma completo, che include il Corteo Storico, lo Spettacolo Medioevale e la Grande Tavolata del Palio.

«Il Palio apre con lo sport; bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni sono invitati a partecipare ai tornei di pallavolo e calcio che si svolgeranno all’oratorio di Masnago il 20, 21 e 22 giugno, a partire rispettivamente dalle 20.00 e dalle 20.30. Le finali si giocheranno domenica 26 giugno alle 17.30. In molti stanno già organizzando le squadre, le informazioni sulla partecipazione al torneo sono sul nostro sito – spiega Federica Janeke che è tra gli organizzatori – Inoltre, il banco gastronomico accompagnerà i tornei con serate a tema: hamburger, cotolette di pollo, patatine fritte -coppo di fritti, piadine salate e dolci -costine e salamelle alla griglia».

Ma non ci saranno solo tornei: venerdì 24 giugno alle 21, per esempio, presso la cripta in via Petracchi, è prevista una serata con Maria Teresa Antognazza, giornalista e autrice del libro “La Vita dentro, storia di Anna Negri Valvo”, con la partecipazione del vescovo Monsignor Luigi Stucchi e di Alessandra Toni, giornalista di VareseNews, che modererà la presentazione del libro che narra la storia di una mamma straordinari, Anna Negri.

Sabato 25 giugno alle 17.45, aperitivo presso la “Vecchia Masnago”, in compagnia della band Akustica Live.

Poi ci sarà a partire dalle 19 la Grande Tavolata del Palio (è gradita la prenotazione sul sito), e alle 21 il corteo storico, con più di 100 figuranti in costumi tradizionali medioevali cuciti a mano, che partirà, con la consueta offerta dei ceri, dalla chiesetta dell’Immacolata. «Il corteo sfilerà, preceduto dalle chiarine, per Masnago, dando inizio alla “Festa dell’Estate”, che vedrà il Castiglioni e consorte impegnati nel “Rito dell’Offerta” ricevere dai popolani i doni della terra e rinnovare la promessa della loro protezione – continua Janeke – Il rito sarà accompagnato da canti e balli tradizionali. Infine la festa si concluderà sul sagrato con lo spettacolo “Igneus – la performance di fuoco” interpretato da Alexsander De Bastiani, in arte Shezan».

Domenica 26 giugno alle 10.30 messa solenne con la presentazione del Cencio e investitura dei capitani di contrada: «Il cencio – precisano gli organizzatori – E’ il premio per la contrada che vince tra le sei in gara: uno stendardo realizzato e dipinto ogni anno da un artista locale»

Anche domenica 26 il pranzo è con la Cucina del Palio, anche da asporto, mentre dalle 17.30 sono previste le finali dei tornei. Dalle 19 cena con la Cucina del Palio e alle 21, sul sagrato della chiesa, la compagnia “Dimensione teatro” di Masnago presenta la commedia musicale “Il profumo del tempo” di Agostino Landi. Pranzo e cena sono anch’essi preferibilmente su prenotazione.

Mercoledì 29 giugno si chiude l’edizione di giugno del Palio, con la messa per il trentesimo di sacerdozio di monsignor Claudio Fontana. Al termine della messa è poi previsto un momento conviviale con la comunità sul sagrato della chiesa: i parrocchiani e chi vorrà esserci festeggeranno Don Claudio con una lunghissima crostata preparata dalla panetteria e pasticceria Idea Dolce.

Questa però è solo la prima parte dei festeggiamenti del Palio, la cui gara vera e propria si svolgerà a settembre: «Il programma di settembre è ancora in fase di definizione – spiegano gli organizzatori – Naturalmente ci saranno le gare del palio con il gioco della brenta, la pigiatura dell’uva e la corsa con le gerle e ci saranno anche spettacoli e cucina. Ma tra le novità possiamo già annunciare una originale mostra d’arte firmata dall’artista (Toscano di nascita ma residente a Solbiate Arno) Mariano Pieroni che realizza da trent’anni splendide opere con i rifiuti di plastica».

«Il palio, nel 1978 è nato per intuizione di don Franco Re, parroco di allora che è vissuto in parrocchia fino alla morte – ricorda l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – L’aveva fatto per coinvolgere i giovani della parrocchia con un’idea che si è rivelata di successo, se ora arriviamo alla 44esima edizione. Un palio che ha mantenuto le tradizioni ma che si sè saputo rinnovare: per questo riprende ora con la forza di prima, e la voglia di stare insieme in una comunità aperta e capace di accogliere le persone nuove».