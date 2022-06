Papa Francesco scrive al coro Ensemble Vox Cordis

Una bella e inaspettata sorpresa per l’Ensemble Vox Cordis: dopo il pellegrinaggio a Roma dello scorso marzo, quando il coro e orchestra diretti dal Maestro Roberto Bacchini e presidente Nicolas Tonoli hanno potuto cantare in casa Santa Marta dedicando al Santo Padre il canto “Abbiate Coraggio”, in questi giorni la segreteria vaticana ha sorpreso molto il coro.

«Bellissimo dono ricevuto… a sorpresa, come Papa Francesco è abituato a fare» scrive il presidente Nicolas Tonoli.

«Prima la lettera e ora la telefonata con la quale la Segreteria Vaticana mi ha fatto sapere che il Santo Padre Francesco desiderava ringraziare tutto l’Ensemble Vox Cordis per il dono del bellissimo quadro realizzato dalla nostra corista Donatella Tamborini, che gli abbiamo offerto in occasione del Nostro Pellegrinaggio dello scorso marzo. Mi è stato comunicato, inoltre, che l’Ensemble Vox Cordis è attesa ancora a Roma per cantare nella Basilica di San Pietro».

Il Coro Ensemble Vox Cordis – di base a Caravaggio (Bg) – nasce dalla collaborazione di diversi cori parrocchiali che si sono uniti per l’esecuzione dell’inno musicato sulle Parole del Santo Padre Francesco “Abbiate coraggio di essere felici” ad opera del brillante presidente dello stesso coro, il giovane Nicolas Tonoli.

Questo progetto porta come in sé un segno di speranza e di voglia di ripresa e di ripartenza avendo mosso i suoi passi durante e subito dopo il tempo difficile del primo lockdown e della pandemia, incoraggiati dalle stesse parole del Pontefice.

Un particolare del quadro realizzato dalla corgenese Donatella Tamborini

“La Chiesa, la nostra Chiesa diocesana, che vive tra le case, nelle nostre città e nei nostri paesi, nelle valli, nella pianura e sui monti: è formata dalla nostra gente, laboriosa e forte, desidera infatti nuovamente dire che è a disposizione – come ha sempre fatto – per collaborare e servire la causa della pace, della giustizia, della solidarietà, del progresso sociale e civile, del bene comune, pur nel proprio ruolo, con le istituzioni pubbliche e civili”.