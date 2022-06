Parole, parole, parole, uno spettacolo nella corte di Buguggiate

“Parole, parole, parole” è il titolo dello spettacolo teatrale che si terrà a Buguggiate il 30 giugno in corte Caffi, una corte storica del paese. Il testo è liberamente tratto da un’opera di Agnes de Lestrade, con Massimo Zatta e Antonio Brugnano, regia di Valentina Maselli (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Castellani di Azzate).

“In un paese lontano e dai più sconosciuto, le parole hanno un enorme valore. I cittadini di questo paese pesano con molta attenzione ogni sillaba pronunciata, e pensano 10, 100, 1000 volte prima di dire anche solo una parola. Sembrerebbe un mondo ideale in cui vivere, un mondo in cui si riconosce il reale e grande potere delle parole. Purtroppo, però i cittadini di questo paese non sono più saggi di quelli del resto del mondo, semplicemente qui le parole si comprano, si pagano e costano anche care. Insomma, in questo paese, se si vuol dire qualcosa bisogna andare al “negozio delle parole” e comprare ciò di cui si ha bisogno. Ed è proprio qui che è ambientata la nostra storia e a raccontarcela è il misterioso venditore di parole “.

Inizio ore 21. Ingresso libero senza prenotazione.