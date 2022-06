Smash X3 Bellavista, inaugurazione a Gazzada Schianno con una giornata a tutto Padel

Gare, esibizioni, allenamenti, ma anche musica, food e intrattenimento. Appuntamento il 2 luglio dalle 9 alle 19 nel centro sportivo di via Campagnola

È tutto pronto per l’inaugurazione dello Smash X3 Bellavista, il centro sportivo di Gazzada Schianno che da qualche mese ha riaperto i battenti con una forte attenzione sul Padel, lo sport del momento.

L’appuntamento da segnare in agenda è per sabato 2 luglio, quando è stato preparato un fitto programma dalla mattina fino alla sera, con partite, musica, intrattenimento, esibizioni e momenti di formazione.

Tutto l’evento si svolgerà nella nuova zona verde antistante i campi esterni e nell’area della piscina esterna. Spazio anche alla parte food con la presenza di una società di catering.

Il cuore dell’evento sarà la gara/esibizione tra i 2 giocatori professionisti mondiali di Padel Lucho Capra e Arturo Coello, per la prima volta nel Varesotto, con il commento di uno speaker di Sky Sport.

Per chi vorrà partecipare verrà allestita anche una nuova area parcheggio che può contenere 90 auto in più, per una capienza totale che arriva a 180/190 auto.

PROGRAMMA

EVENTO ARTURO COELLO + LUCHO CAPRA

Smash X3 Varese, via Campagnola, Gazzada Schianno

Data: 2 luglio / dalle 9 alle 19

Ore 9 – 9.45 -10.30: clinic aperta al pubblico con Lucho Capra + Gustavo Spector

smash + gioco di difesa

Ore 10.45 – 11.30 – 12.15: clinic aperta al pubblico con Arturo Coello + Gustavo Spector

vibora + gioco di difesa

Ore 9 – 12: tornei amatoriali maschile e femminile, con in premio un week-end alle WPT Master Final a Barcelona

Ore 12.30: intervista Sky Sport ad Arturo Coello

Ora 12 – 14.30: fase finale dei tornei amatoriali (premiazione da parte di Arturo Coello)

Ore 15: Lezione tecnica interattiva di Gustavo Spector e del suo team, i 5 miti da sfatare del Padel

Ore 16 – 17: Next Gen Match (con quattro top player under 18 italiani)

Ore 17 – 17.15: tie-break tra Next Gen Player e Coello / Capra

Ore 17.15 – 18.45: Gara / esibizione finale del 1° Trofeo Smash X3 tra Arturo Coello + 1 top player (Italia/Spagna) e Lucho Capra + 1 top player (Italia/Spagna) – premi agli spettatori per ogni smash x3 vincente

18.45 – 19: meet & greet (autografi, selfie, etc)