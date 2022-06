Sole e temperature in aumento per il 2 giugno, poi torna la pioggia

La giornata di mercoledì 1 giugno inizia con un cielo nuvoloso per tutta la mattina, ma senza precipitazioni. In giornata le temperature aumentano, per arrivare ad un picco nella giornata di domani, giovedì 2 giugno, quando si toccheranno i 30°. Nel dettaglio, le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, prevedono per la giornata di oggi soleggiato al mattino, cumuli nel pomeriggio. Probabilmente asciutto ma con piovaschi in montagna. Temperature massime in aumento.

Per il 2 giugno una giornata ben soleggiata: asciutto al mattino, cumuli nel pomeriggio con locali rovesci. Più caldo con temperature localmente vicine ai 30°C. Venerdì, invece, potrebbe tornare tornare la pioggia.