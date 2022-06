“Sulle ali della libertà”: alla scoperta di libellule e uccelli nel parco del Lanza

Sabato 25 e domenica 26 giugno al Mulino del Trotto nel cuore del Parco della Valle del Lanza appuntamento con il mondo degli uccelli, delle farfalle, delle libellule.

Una bellissima mostra fotografica di Franco Aresi e Daniela Casola ricorda quanto dobbiamo, in termini di fascino e di conoscenza ai nostri amici volatili che dell’aria fanno il loro spazio. Attimi appena colti, sinceri, freschi e fuggenti, immagini evocative di sentimenti forti d’amore, bellezza e libertà. “Le ali dell’amore muoiono se imprigionate o ingabbiate, solo libero si può librare senza freni” così scriveva il poeta ottocentesco Thomas Campbell interpretando la situazione romantica ideale con il volo libero degli uccelli. E così sono le emozioni che le selezionate immagini di Aresi e Casola sanno rendere.

Domenica mattina sarà possibile partecipare inoltre ad una visita guidata attorno al Mulino del Trotto in compagnia dei volontari del Gruppo Insubrico di Ornitologia alla scoperta degli uccelli, delle farfalle e delle libellule che abitano il parco. Il ritrovo è al Mulino del Trotto alle ore 8,30. In questo caso è gradita iscrizione via sms al 3408294405.

Queste iniziative rientrano tutte nell’articolato programma della rassegna “Arte in Trotto” voluta ed organizzata dal Parco Valle del Lanza per offrire ogni fine settimana estiva occasioni diverse – artistiche, naturalistiche, culturali – di avvicinamento dei cittadini alle bellezze del parco.

Come ogni week end sarà possibile partecipare anche a visite guidate alle cave di pietra molera, che conservano una storia geologica di oltre 30 milioni di anni, e che offrono al contempo un grande impatto scenico e – perché no – una frescura tutta naturale che di questi tempi può che essere gradita.