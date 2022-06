Tempo di derby per i Patrini: a Malnate arrivano i Thunder’s Five

Dopo l’intensa settimana e la serata di mercoledì con l’anteprima del documentario firmato da VareseNews (guarda qui) e la consegna delle nuove divise da gioco, per i Patrini è tempo di tornare in campo.

Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Francesco Volo sarà domenica 5 giugno (ore 11.00) al Gurian Field di Malnate il derby contro i Thunder’s Five di Milano.

I malnatesi tornano in campo dopo una settimana di riposo che è seguita alla larga vittoria sulla Roma All Blinds e l’obiettivo sarà ancora quello di lasciare aperta la striscia vincente.

I Thunder’s di coach Adriano Chiesa, ex dell’incontro, fermi da qualche settimana per il turno di riposo, vorranno rifarsi dall’ultima sconfitta subita sul campo di casa dalla mano della Fortitudo Bologna campione in carica e prima in classifica.

Come sempre si potrà seguire la gara al campo di baseball di Malnate o tramite la diretta social sui canali dei Patrini.